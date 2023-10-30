Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Camianın Durumunu Düzeltmek İçin Hazır

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, camianın içinde bulunduğu durumu düzeltmek için ellerinden ne geliyorsa yapmaya hazır olduğunu dile getirdi. Kapanan farkın açılabileceğini söyleyen Kocadağ, takımın teknik direktörlük arayışının olmadığını da belirtti.

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, camianın içinde bulunduğu durumu düzeltmek için ellerinden ne geliyorsa yapmaya hazır olduğunu dile getirerek "Beşiktaş için üzerime düşen ne ise yapacağım" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 10. Haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti. Galibiyete rağmen tribünlerin yönetimi istifaya çağırdığı maç sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, "Beşiktaş olarak içinde bulunduğumuz talihsiz sürecin ardından beyaz bir sayfa açmak gerektiğini görüyorum. Beşiktaş camiası 120 yıllık bir camiadır. Bu camianın ayağa kalkması gereken unsurları var. Bu unsurları yeniden ayağa kaldırmak için bana düşen ne ise onu yapacağım. Kapalı kapılar ardından Beşiktaş aleyhine lobi yapanlardan, Beşiktaş'ın zarar görmesi için çalışanlardan camia olarak hesap soracağız. Bunu hep birlikte yapacağız. Üzerimizdeki puslu havanın dağılması için arkadaşlarımızla birlikte ne gerekiyor ise yapacağız. Beşiktaş hiçbir zaman sahipsiz kalmaz. 120 yıllık camia yeniden ayağa kalkacak. Taraftarımız müşteri olsun" diye konuştu.

"Beşiktaş'ın dinamikleri her daim hazırdır"

Süper Lig'de liderden 11 puan geride olmalarına rağmen hakemlerin Beşiktaş aleyhine kararlar verdiğini söyleyen Emre Kocadağ, "Ben Beşiktaş camiasının üzerinde dolaşan karabulutların farkındayım. Bu havayı değiştirmek için üzerime düşen ne varsa yapacağım. Bu ligi dizayn etmeye çalışanlardan, şampiyonluk pastasını yalnızca iki takım arasında paylaştırmak isteyenlerden hesap soracağız. Camia olarak birlik olursak bunların üstesinden geliriz. Bugün bile takımımız ligde liderden 11 puan gerideyken hala hakemlerin yaptıkları ortada. Bizim camia olarak kenetlenerek bu yapılara gerekeni yapmaya hazırız. Beşiktaş'ın dinamikleri her daim hazırdır" ifadelerini kullandı.

Ligde lider ile olan 11 puanlık farkın kapanıp kapanamayacağı hakkında sorulan soruya "Neden kapanmasın? 11 puanda kapanır, 15 puan da kapanır. Yeter ki biz camia olarak bir araya gelelim. Hep beraber bunlarla savaşalım" diye cevap verdi.

Teknik direktörlük arayışının olup olmadığı hakkında sorulan soruyu da cevaplayan Emre Kocadağ, şu an için seçim sürecine kadar Burak Yılmaz ile devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL