Beşiktaş, Arthur Masuaku'yu kadrosuna kattı Beşiktaş, 28 yaşındaki Demokratik Kongolu oyuncu Arthur Masuaku'yu kadrosuna kattığını duyurdu. Beşiktaş, 28 yaşındaki Demokratik Kongolu oyuncu Arthur Masuaku'yu kadrosuna kattığını duyurdu. Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2022-2023 sezonu transfer çalışmaları kapsamında defans oyuncusu Arthur Masuaku ile sözleşme imzaladı. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Arthur Masuaku'ya Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz" denildi. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / Spor Beşiktaş Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Beşiktaş, Arthur Masuaku'yu kadrosuna kattı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.