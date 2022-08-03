Beşiktaş, Arthur Masuaku'yu kadrosuna kattı
Beşiktaş, 28 yaşındaki Demokratik Kongolu oyuncu Arthur Masuaku'yu kadrosuna kattığını duyurdu.
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Beşiktaş, 28 yaşındaki Demokratik Kongolu oyuncu Arthur Masuaku'yu kadrosuna kattığını duyurdu.
Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2022-2023 sezonu transfer çalışmaları kapsamında defans oyuncusu Arthur Masuaku ile sözleşme imzaladı. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Arthur Masuaku'ya Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz" denildi. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı / Spor