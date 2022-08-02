Beşiktaş, Arthur Masuaku'yu kadrosuna kattı
Beşiktaş, 28 yaşındaki Demokratik Kongolu oyuncu Arthur Masuaku'yu kadrosuna kattığını duyurdu.
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Beşiktaş, 28 yaşındaki Demokratik Kongolu oyuncu Arthur Masuaku'yu kadrosuna kattığını duyurdu.
Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2022-2023 sezonu transfer çalışmaları kapsamında defans oyuncusu Arthur Masuaku ile sözleşme imzaladı. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Arthur Masuaku'ya Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz" denildi.
(İHA)
İhlas Haber Ajansı / Spor