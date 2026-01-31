Voleybol: Sultanlar Ligi

Haberler

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde Beşiktaş, sahasında Aras Kargo'yu 3-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Bu sonuçla siyah-beyazlılar ligdeki 7. galibiyetini kazanırken, Aras Kargo 10. kez mağlubiyetle tanıştı.

Salon: Beşiktaş GAİN

Hakemler: Caner Çildir, Alper Bulut

Beşiktaş: Zeynep Sude Demirel, Szczurowska, Kurilo, Meliushkyna, Buket Gülübay, İdil Naz Başcan (Buse Kayacan, Ceren Nur Domaç, Adelusi, Merve Tanıl)

Aras Kargo: Aslıhan Kılıç, Kalandadze, Merve Atlıer, Anthouli, Olaya, Özge Nur Çetiner (Simay Kurt, İrem Çor, Sude Taşbaş, Hazal Selin Uygur, Defne Başyolcu, Perez)

Setler: 27-25, 25-19, 21-25, 25-20

Süre: 133 dakika (36, 31, 34, 32)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Beşiktaş, sahasında Aras Kargo'yu 3-1 yendi.

Bu sonuçla siyah-beyazlılar, ligdeki 7. galibiyetini elde ederken Aras Kargo ise 10. kez mağlup oldu.

