Beşiktaş-Arabam.com Konyaspor Maçının İlk Yarısı 2-1 Sonuçlandı

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında oynanan Beşiktaş-Arabam.com Konyaspor maçının ilk yarısı, ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı. Beşiktaş'ın gollerini Gedson Fernandes ve Muleka atarken, Konyaspor'un golünü Oğulcan Ülgün kaydetti.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Ümit Öztürk, Volkan Ahmet Narinç, Osman Gökhan Bilir

Beşiktaş : Mert Günok, Rosier, Welinton, Colley, Umut Meraş, Hadziahmetovic, Salih Uçan, Muleka, Gedson Fernandes, Cenk Tosun, Abobubakar

Arabam.com Konyaspor : Sehic, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı, Guilherme, Soner Dikmen, Oğulcan Ülgün, Michalak, Pozuelo, Moreno, Diouf

Goller: Dk. 6 Gedson Fernandes, Dk. 41 Muleka ( Beşiktaş ), Dk. 45+2 Oğulcan Ülgün ( Konyaspor )

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında oynanan Beşiktaş-Arabam.com Konyaspor maçının ilk yarısı, ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

6. dakikada Beşiktaş öne geçti. Salih Uçan'ın pasında topla buluşan Gedson Fernandes, hızla ceza sahasına girdi. Ahmet Oğuz'un topa müdahalesi yetersiz kaldı ve Fernandes, son çizgiye yakın bir noktada dar açıdan yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

41. dakikada siyah-beyazlı takım farkı 2'ye çıkardı. Cenk Tosun'un sol kanattan şık pasında topla buluşan Jackson Muleka, ceza sahasına girdikten sonra kaleci Sehic ile karşı karşıya kaldı. Açısını kaybeden Muleka, önünü boşalttıktan sonra yaptığı aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.

45+2. dakikada Arabam.com Konyaspor golü buldu. Oğulcan Ülgün'ün uzak mesafeden çıkardığı şutta kaleci Mert Günok'tan seken top, filelere gitti: 2-1.

Beşiktaş, ilk yarıyı 2-1 önde bitirdi.