Vatikan'da beyaz duman görüldü, yeni papa seçildi

Vatikan'da beyaz duman! Yeni papa seçildi
ABD Başkanı Donald Trump: İngiltere ile çığır açan bir gümrük anlaşmasına imza attık

Trump, "Dünyayı sarsacak" dediği açıklamasını yaptı
Asya'daki savaşta bilanço ağırlaşıyor! 50'den fazla Hint askeri öldürüldü

Komşuların savaşı büyüyor! Bir ülkenin asker kaybı şimdiden çok fazla
MHP sokak röportajları için kanun teklifi verdi

Sokak röportajlarıyla ilgili ilk somut hareket geldi

Beşiktaş Antrenmanı Taraftara Açık Gerçekleştirildi

Beşiktaş Antrenmanı Taraftara Açık Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer eşliğinde taraftara açık antrenmanla sürdürdü. İdman sırasında bazı oyuncuların sakatlıkları nedeniyle yer almadığı bildirildi.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını taraftara açık yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Tüpraş Stadyumu'nda, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer idaresindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden idman, yarım sahada yapılan taktiksel çift kale maçla tamamlandı.

Kartal'da dinlendirilen Gabriel Paulista ile hafif ağrısı olan Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Salih Uçan, Elan Ricardo, Emirhan Topçu ve Ernest Muçi çalışmada yer almadı.

Pancu ve Serdal Adalı taraftarı selamladı

UEFA Pro Lisans antrenörlük belgesi almak için stajını Beşiktaş futbol A takımında yapacak olan siyah-beyazlı eski futbolcu Daniel Pancu da antrenmandan önce taraftarı selamladı.

İdmanı takip eden Başkan Serdal Adalı ise çalışmanın sonunda taraftarın yanına giderek, üçlü çektirdi.

Ayrıca futbolcular da statta antrenmanı izleyen futbolseverlerin formalarını imzaladı ve fotoğraf çektirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adım adım planlamışlar! Minguzzi cinayetinin en net görüntüsü

Adım adım planlamışlar! Minguzzi cinayetinin en net görüntüsü
Hakan Bilal Kutlualp, Mourinho giderse kimi getireceğini açıkladı

Mourinho giderse kimi göreve getireceğini açıkladı
Türk milyarder 'Komşu'da tıka basa yedi içti, gelen hesaba şaşırdı

Türk milyarder 'Komşu'da tıka basa yedi içti, gelen hesaba şaşırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evliliğin zorlaştırılmasını asla doğru bulmuyoruz

Gençlerin belini büken listeye ateş püskürdü: Asla doğru bulmuyoruz
Süper Lig'in unutulmaz forveti Beşiktaş'a geri döndü

Süper Lig'in unutulmaz forveti Beşiktaş'a geri döndü
Arda Güler herkesi duygulandırdı: Giyecek bir şeyim yoktu

Anlattıklarıyla herkesi ağlattı: Giyecek hiçbir şeyim bile yoktu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.