Üye Girişi
Haberler

Beşiktaş, Antalyaspor'u mağlup etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, Antalyaspor maçında takımının başarılı ve enerjik bir performans sergilediğini söyledi. Van Bronckhorst, savunmada daha güçlü olmaları gerektiğini belirtirken, Türkiye'deki futbol tutkusundan da memnuniyetini dile getirdi. Ayrıca, UEFA Avrupa Ligi'nde Lugano ile oynayacakları maçta tur atlamak istediklerini ifade etti.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında ağırladığı Antalyaspor'u 4-2 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, sahada başarı isteyen ve enerjisi yüksek bir takım gördüğünü söyledi.

Hollandalı çalıştırıcı, Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bu sezon sahalarında oynadıkları ilk maçı kazandıkları için mutlu olduklarını dile getiren Van Bronckhorst, "Zor bir başlangıç oldu. Önemli olan sonrasında gösterdiğimiz reaksiyondu. İlk yarıda daha fazla gol atabilirdik. Rakip 10 kişi kalınca kontrol daha çok bize geçti. Fazlasıyla hızlı ve güçlü bir takımız. Oyuna sonradan giren isimlerden de gol katkısı aldık. Güzel bir tecrübe oldu. Yarın dinleneceğiz ve Lugano ile UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağımız play-off maçına odaklanacağız." ifadelerini kullandı.

Tüpraş Stadı'ndaki atmosfer dolayısıyla çok mutlu olduğunu vurgulayan Hollandalı teknik adam, "Taraftarı arkanızda hissetmeniz çok önemli. Bunu devam ettirmemiz lazım. Takımın gelişiminin hiçbir zaman durmaması gerek. Aç ve enerjisi yüksek bir takım gördüm. Taraftarın verdiği enerji, bizim sahada verdiklerimizin yansıması. Her maç bu enerjiyi taraftarımızdan almamız gerekiyor." diye konuştu.

"Savunmada daha güçlü olmamız gerekiyor"

Karşılaşmada kalelerinde 2 gole engel olamadıklarının hatırlatılması üzerine Giovanni van Bronckhorst, "Savunmamızı geliştirmeliyiz. İki gol yedik. Bu, istediğimiz bir şey değil. Daha güçlü olmamız gerekiyor. Takım defansı yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Savunmada yeni oyuncularımız var. Birbirimize alışıyoruz." şeklinde görüş belirtti.

" Türkiye'de futbola duyulan tutku hoşuma gidiyor"

Süper Lig hakkında da görüşlerini paylaşan 49 yaşındaki çalıştırıcı, " Türkiye'de gün geçtikçe takımları ve oyuncuları tanıyorum. Her maç benim için tecrübe oluyor. Bu da beni güçlendiriyor. Türkiye'de futbola duyulan tutku hoşuma gidiyor. Futbolda duyguyu kontrol edebilirsek daha başarılı oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Avrupa Ligi'nde tur atlamak istiyoruz"

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İsviçre ekibi Lugano ile 22 Ağustos Perşembe günü önemli bir maça çıkacaklarını hatırlatan Van Bronckhorst, "Lugano, iyi oynayan bir takım. Biz de bu maça iyi hazırlanacağız. İki maç oynayacağız. İlk müsabakadan güzel bir sonuç alıp rövanşta da iyi bir futbol oynamak istiyoruz. Farklı bir maç olacak. Tur atlamak istiyoruz. Hedeflediğimiz bu." dedi.

Karşılaşmada Ernest Muçi'nin attığı 4. ve son golün asistini yapan yeni transfer Cher Ndour hakkında bir soruyu Hollandalı teknik adam, "Sergilediği performanstan dolayı muyluyum. Genç bir oyuncu. PSG'nin kendisini neden aldığını görüyorsunuz. Henüz fiziksel olarak istediği yerde değil. Takıma neler verebileceğini gördük." şeklinde yanıtladı.

Son olarak transfer çalışmalarını sürdürdüklerini paylaşan Giovanni van Bronckhorst, "En iyi kadroyu oluşturmak için çalışıyoruz. Fırsatları arıyoruz. Transfer sezonu bittiğinde en iyi kadroya sahip olmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Spor

Giovanni Van Bronckhorst Antalyaspor Beşiktaş Türkiye Lugano Futbol Spor Van Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Süper Ay ne zaman, saat kaçta görülecek? 2024 Mavi Ay (Süper Dolunay) hangi gün gerçekleşecek? Dolunay etkileri ne kadar sürer? Beşiktaş- Lugano maçı ne zaman? Beşiktaş- Lugano maçı saat kaçta, hangi kanalda? Culpa Tuya çıktı mı? Culta Tuya konusu nedir? Culpa Tuya'nın oyuncu kadrosunda kimler var? ORMAN YANGINLARI SON DURUM! Orman yangınları devam ediyor mu, durdu mu? İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, ve Uşak yangınları son durum! Türkiye'de Volvo sedan model satılmayacak mı? Volvo sedan model neden satılmayacak? Rüyada eski sevgilinin mesaj atması ne demek? Rüyada eski sevgiliyle barışmak neye işaret? Rüyada eski sevgiliyle mesajlaşmak nedir? Fenerbahçe Göztepe maçında ne oldu, neden kavga çıktı? Ali Koç neden yere düştü? TFF açıklama son durum! AMEDSPOR- İSTANBULSPOR MAÇI CANLI İZLE! Amedspor- İstanbulspor maçı izleme linki Ateş grubu burçları hangileri? Ateş grubu burçlarının özellikleri ne? Ateş kişisi ne demek? Rüyada arkadaşınla kavga etmek ne anlama gelir? Rüyada tanıdık biriyle kavga etmek ne demek? Rüyada arkadaşınla kavga etmek küsmek neye işaret? Amedspor- İstanbulspor maçı hangi kanalda? Amedspor- İstanbulspor maçı nereden izlenir? Mesai saatleri değişecek mi? Çalışma saatleri kısalacak mı? 2024 mesai saatleri kısalıyor mu? Batılı tarzda ilk tiyatro nedir? Batılı tarzda ilk tiyatro eserinin adı ne, yazarı kim? Orkideye nasıl bakılır, ne kadar su verilir? Orkide çiçeğinin özelliği nedir, toprağı nasıl olmalı? Orkide bakımı püf noktaları! SON DAKİKA: Bolu'da orman yangını! Bolu'da orman yangını mı çıktı? Orman yangını söndürüldü mü? Bolu'da son durum nedir? Sana Değer programının sunucuları kim? Seda Sayan yok mu? Seda Sayan programı neden yok? Sabahın Sultanı Seda Sayan ne zaman başlayacak? CANLI DÖVİZ KURU 19 AĞUSTOS: Dolar, Euro ne kadar? Dolar, Euro, Altın kaç TL? AÖF sonuçları açıklandı mı? AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sonuç sorgulama ekranı! Silahla araba durduran sivil polis! Hatay'da ne oldu, olay ne? Sivil polis neden vatandaşa silah çekti?
title