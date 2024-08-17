Beşiktaş, Antalyaspor'u konuk edecek

Siyah beyazlıların hocası Giovanni Van Bronckhorst'un kazanan kadroyu zorunlu haller dışında bozması beklenmiyor. Samsunspor maçında sakatlandıktan sonra dün itibariyle idmana çıkmaya başlayan Paulista'nın, oynaması için bir engel bulunmuyor. Ancak risk almamak adına stoper hattında Necip - Colley ikilisinin görev alması da muhtemel. Eşi doğum yapacağı için izinli olan Masuaku'nun yerine de Emrecan Terzi 11'e yazılabilir. Defans hattının diğer ismi ise sağ bekte Svensson olacak. Siyah beyazlıların orta sahası Al Musrati - Gedson ikilisinden oluşurken, hücumun sağında Rashica, on numarada Rafa Sİlva, solunda ise Semih Kılıçsoy forma giyecek. Hücumun en ucunda ise Ciro Immoble gol arayacak.

STATTA YENİLEME ÇALIŞMALARI BİTMEK ÜZERE

Beşiktaş, lig bitiminde başladığı stattaki eksiklerin giderilmesi çalışmalarında da neredeyse sona geldi. Tesislerden sorumlu yönetici Çağlayan Tuğal yönetiminde yapılan çalışmalarda, önce zemin tamamen yenilendi ve hibrit çime dönüştürüldü. Çok yıpranmış koltuklar da yenilenirken, merdiven boşlukları boyandı. Çatının membranları ise tamamen değiştiriliyor. Statta bulunan Atatürk resmi ve arması da yenileniyor.