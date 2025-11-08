Beşiktaş, Antalyaspor'u İlk Yarıda 2-0 Geçti
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, Hesap.com Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek ilk yarıyı önde tamamladı. Goller, Abraham ve Djalo'dan geldi.
Stat: Corendon Airlines Park Antalya
Hakemler: Cihan Aydın, Candaş Elbil, Murat Temel
Hesap.com Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Bünyamin Balcı, Giannetti, Dzhikiya, Paal, Ceesay, Abdulkadir Ömür, Saric, Soner Dikmen, Cvancara, Boli
Beşiktaş : Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Djalo, Paulista, Rıdvan Yılmaz, Salih Uçan, Ndidi, Cengiz Ünder, Cerny, Toure, Abraham
Goller: Dk. 2 Abraham, Dk. 27 Djalo ( Beşiktaş ),
Sarı kart: Dk.44 Bünyamin Balcı (Hesap.com Antalyaspor)
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Hesap.com Antalyaspor- Beşiktaş karşılaşmasının ilk yarısı konuk ekibin 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
2. dakikada Beşiktaş golü buldu. ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören noktada topla buluşan Abraham'ın şutunda, meşin yuvarlak Antalyasporlu Dzhikiya çarptıktan sonra ağlarla buluştu: 1-0
7. dakikada Cengiz Ünder'in sol kanattan ortasına hareketlenen Toure'nin kafa vuruşunda top üst direğe çarptıktan sonra oyun alanına döndü. Topu, Antalyasporlu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
12. dakikada Abdulkadir Ömür'ün hatalı pası sonucu topla buluşarak hızlı çıkan Cengiz Ünder, topu ceza sahasına yönlenen Cerny'e bıraktı. Penaltı noktasına yakın bir yerde topla buluşan Cerny'nin sert vuruşunda top kale direğinin yanından auta çıktı.
27. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Cengiz Ünder'in sol kanattan köşe vuruşundan yaptığı ortaya hareketlenen Djalo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlarla buluştu: 2-0
Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.