Beşiktaş, Antalyaspor'u 3-1 Mağlup Etti
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Hesap.com Antalyaspor'u 3-1'lik skorla geçerek önemli bir galibiyet aldı. Goller Abraham, Djalo ve Jota Silva'dan geldi.
Stat: Corendon Airlines Park Antalya
Hakemler: Cihan Aydın, Candaş Elbil, Murat Temel
Hesap.com Antalyaspor : Abdullah Yiğiter, Bünyamin Balcı, Giannetti, Dzhikiya (Dk. 46 Hüseyin Türkmen), Paal, Ceesay, Abdulkadir Ömür (Dk. 72 Doğukan Sinik), Saric, Soner Dikmen (Dk.84 Ballet), Cvancara (Dk. 46 Samet Karakoç), Boli
Beşiktaş : Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Djalo, Paulista, Rıdvan Yılmaz, Salih Uçan(Dk. 46 Kartal Kayra Yılmaz), Ndidi, Cengiz Ünder (Dk. 79 Rashica), Cerny (Dk. 88 Demir Ege Tıknaz), Toure, Abraham (Dk. 68 Jota Silva)
Goller: Dk. 2 Abraham, Dk. 27 Djalo, Dk. 81 Jota Silva ( Beşiktaş ), Dk. 51 Boli (Hesap.com Antalyaspor )
Sarı kartlar: Dk.44 Bünyamin Balcı, Dk. 54 Abdulkadir Ömür, Dk. 78 Soner Dikmen (Hesap.com Antalyaspor ), Dk. 70 Jota Silva ( Beşiktaş )
51. dakikada Antalyaspor farkı 1'e düşürdü. Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz'ın geri pasında araya girerek topa sahip olan Boli'nin rakibini çalımladıktan sonra ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlarla buluştu: 2-1
81. dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında Cerny'nin pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Jota Silva'nın yerden şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1
90. dakikada Doğukan Sinik'in ara pasıyla ceza sahasına hareketlenen Paal, topu uygun pozisyondaki Boli'ye bıraktı. Boli'nin yerden sert şutunda defans oyuncularına çarpan top kornere çıktı.
Karşılaşma, Beşiktaş'ın 3-1 üstünlüğü ile tamamlandı.