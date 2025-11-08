Beşiktaş, Antalyaspor'u 3-1 ile Geçti!
Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında Antalyaspor'u 3-1 mağlup etti. Golleri Tammy Abraham, Tiago Djalo ve Jota Silva'nın kaydettiği maçta, Antalyaspor'un tek golü Yohan Boli'den geldi.
(ANKARA) - Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında konuk olduğu Antalyaspor'u 3-1 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Hesap.Com Antalyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Saat 20.00'de Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan ve hakem Cihan Aydın'ın yönettiği maçı Beşiktaş 3-1 kazandı.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Tammy Abraham, 27. dakikada Tiago Djalo ve 81. dakikada Jota Silva attı. Ev sahibi Antalyaspor'un tek golünü ise 52. dakikada Yohan Boli kaydetti.
Kaynak: ANKA / Spor