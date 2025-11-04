Haberler

Beşiktaş, Antalyaspor Maçına Hazırlıklarına Başladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 12'nci haftasında Hesap.com Antalyaspor ile oynayacağı maç öncesi antrenmanlarına başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenmanda bazı futbolcular rahatsızlıkları nedeniyle yer almadı.

BEŞİKTAŞ, Süper Lig'in 12'nci haftasında Hesap.com Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın'ın yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Fenerbahçe maçında oynayan futbolcular salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcular ısınma koşuları ve stretching çalışmasıyla başladıkları antrenman, pas çalışması sonrası dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Öte yandan antrenmanda annesinin rahatsızlığı sebebiyle izin alarak ülkesi Brezilya'ya giden Gabriel Paulista, Fenerbahçe maçının ardından uyluk arka adalesinde gerginlik hisseden Emirhan Topçu, kalf bölgesinde ağrı ve sertlik hisseden Vaclav Cerny ve Rafa Silva ile sol dizinde pes anserinus bursiti tespit edilen Necip Uysal antrenmanda yer almadı.

Siyah-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
