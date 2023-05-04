Beşiktaş, Antalyaspor maçına hazırlanıyor
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Beşiktaş Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 6 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Beşiktaş Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 6 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapmayla devam etti. Futbolcular, antrenmanı taktiksel çift kale maçla tamamladı.
Beşiktaş, Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Antalya'ya giderek kampa girecek.