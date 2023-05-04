Üye Girişi
Haberi Paylaş
Beşiktaş, Antalyaspor maçına hazırlanıyor

Beşiktaş, Antalyaspor maçına hazırlanıyor

Spor Haberleri

Beşiktaş Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 6 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 6 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapmayla devam etti. Futbolcular, antrenmanı taktiksel çift kale maçla tamamladı.

Beşiktaş, Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Antalya'ya giderek kampa girecek.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor

Antalyaspor Beşiktaş Futbol Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title