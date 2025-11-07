Haberler

Beşiktaş, Antalyaspor Maçına Hazır

Güncelleme:
Beşiktaş, Süper Lig'in on ikinci haftasında Hesap.com Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenman, kondisyon ve taktik çalışması ile gerçekleşti.

BEŞİKTAŞ, Süper Lig'in on ikinci haftasında deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.

Beşiktaş, Süper Lig'in on ikinci hafta maçında yarın (8 Kasım) saat 20.00'de Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda Hesap.com Antalyaspor ile karşılaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
500

