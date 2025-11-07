Beşiktaş, Antalyaspor Maçına Hazır

BEŞİKTAŞ, Süper Lig'in on ikinci haftasında deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.

Beşiktaş, Süper Lig'in on ikinci hafta maçında yarın (8 Kasım) saat 20.00'de Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda Hesap.com Antalyaspor ile karşılaşacak.