Beşiktaş, Antalyaspor maçına hazır
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Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşularıyla başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel çift kale maç ile tamamlandı.
Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlı ekip, bugün saat 16.00'da hareket edecek uçakla Antalya'ya gidecek ve kampa girecek.
Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor