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Beşiktaş, Antalyaspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Beşiktaş, Antalyaspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maç için hazırlıklarını Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki antrenman, kondisyon ve taktik çalışmalarıyla son buldu.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından yapılan taktik çalışmayla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, bugün saat 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Antalya'ya gidecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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