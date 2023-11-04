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Beşiktaş Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Sorumlu Burak Yılmaz yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Siyah-beyazlılar, maç için Antalya'ya özel bir uçakla gidecek.