Haberler

Beşiktaş Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

 - Güncelleme:

Spor Haberleri

Beşiktaş, Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Sorumlu Burak Yılmaz yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Siyah-beyazlılar, maç için Antalya'ya özel bir uçakla gidecek.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda Bitexen Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlu Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. 5'e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Beşiktaş, karşılaşma için bugün Antalya'ya gidecek.

Kaynak: AA / Spor

Burak Yılmaz Antalyaspor Beşiktaş Antalya Futbol Spor Haberler

title