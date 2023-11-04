Beşiktaş Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
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Beşiktaş, Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Sorumlu Burak Yılmaz yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Siyah-beyazlılar, maç için Antalya'ya özel bir uçakla gidecek.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda Bitexen Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlu Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. 5'e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Beşiktaş, karşılaşma için bugün Antalya'ya gidecek.
Kaynak: AA / Spor