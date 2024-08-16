Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından devam etti. Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından devam etti.
Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Isınma koşularıyla başlayan idman, pas ve 5'e 2 top kapma çalışmalarının ardından dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.
Siyah-beyazlılar, Antalyaspor maçı hazırlıklarını yarın saat 10.45'te yapacağı antrenmanla tamamlayacak. - İSTANBUL