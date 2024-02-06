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Beşiktaş Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına antrenmanla devam etti. Teknik direktör Fernando Santos'un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Yeni transfer Joe Worrall, siyah-beyazlılarla ilk antrenmanına çıktı.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Fernando Santos'un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Isınma ve pas çalışmasıyla başlayan idman, 5'e 2 çalışmasının ardından dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Yeni transfer Joe Worrall, siyah-beyazlılarla ilk antrenmanına çıktı.

Kartal, Antalyaspor maçının hazırlıklarını, yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Siyah-beyazlılar, saat 17.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Antalya'ya giderek kampa girecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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