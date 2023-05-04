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Beşiktaş Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Beşiktaş Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Spor Haberleri

Beşiktaş, Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşuları ve pas çalışması ile başladı. 5'e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maç ile sona erdi.Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel bir uçakla Antalya'ya giderek kampa girecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Antalyaspor Şenol Güneş Beşiktaş Spor Haberler

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