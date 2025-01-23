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Beşiktaş, Antalyaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Beşiktaş, Antalyaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yaptığı antrenmanla başladı. Futbolcular, kondisyon ve taktik çalışmalarıyla maça hazırlık sürecini sürdürüyor.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Athletic Bilbao maçında forma giyen futbolcular salonda rejenerasyon çalışması yaptılar. Diğer oyuncuların ısınma koşuları, pas ve 5'e 2 çalışmasıyla başladıkları idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.

Beşiktaş, Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bir günlük iznin ardından 25 Ocak Cumartesi günü saat 12.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Antalya'ya giderek kampa girecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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