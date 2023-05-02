Beşiktaş Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Galatasaray'ı 3-1 yenen Beşiktaş, bir günlük iznin ardından Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

İlk yarım saati salonda gerçekleştirilen idman, Şenol Güneş yönetiminde yapıldı ve 1,5 saat sürdü. Galatasaray maçında oynayan oyuncuların birçoğu saha idmanına katılmazken; ağrıları olan Salih ve Colley dinlendirildi. Amir Hadziahmedovic ise koşu çalışması yaptı. Saha antrenmanında çoklu minyatür kale oynayan futbolcular, dar alanda çift kale maç ile antrenmanı tamamladı.Beşiktaş, ligin 33'üncü haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın devam edecek.