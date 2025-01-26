Beşiktaş, Antalyaspor ile Beraber Kalarak Deplasmandaki Galibiyet Hasretini 7 Maça Çıkardı
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlı ekip, dış sahada son galibiyetini 7. haftada Kayserispor karşısında almıştı.
Beşiktaş'ta Antalyaspor beraberliğiyle Trendyol Süper Lig'de deplasman galibiyeti hasreti 7 maça çıktı.
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, Antalyaspor'a konuk oldu. Siyah-beyazlılar, 1-0 öne geçtiği karşılaşmadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Dış sahada istediği sonuçları alamayan Kartal'ın bu sonuçla Süper Lig'de deplasmandaki galibiyet hasreti 7 maça çıktı.
Beşiktaş, ligde deplasmanda son 3 puanını, 7. haftada Kayserispor'a karşı elde etmişti. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor