Üye Girişi
Haberler
AK Partili eski Milletvekilinden Bakan Ersoy'a istifa çağrısı: Suçlu Bakan Bey ve bakanlıktır

AK Partili eski Milletvekilinden Bakan Ersoy'a istifa çağrısı
Enver Aysever'den Muharrem İnce iddiası: CHP'ye katılacak

Muharrem İnce'ye ilişkin bomba iddia!
Devlet hastanesinde skandal görüntü! Yangın merdivenleri vidalanarak kapatıldı

Devlet hastanesinde skandal! Yangın merdivenleri vidayla kapatıldı
Yanan otelin aşçısının anlattıkları tüyleri diken diken etti: Ölmediğime pişmanım

Yanan otelin aşçısının anlattıkları tüyleri diken diken etti

Beşiktaş, Antalyaspor ile Beraber Kalarak Deplasmandaki Galibiyet Hasretini 7 Maça Çıkardı

Beşiktaş, Antalyaspor ile Beraber Kalarak Deplasmandaki Galibiyet Hasretini 7 Maça Çıkardı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlı ekip, dış sahada son galibiyetini 7. haftada Kayserispor karşısında almıştı.

Beşiktaş'ta Antalyaspor beraberliğiyle Trendyol Süper Lig'de deplasman galibiyeti hasreti 7 maça çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, Antalyaspor'a konuk oldu. Siyah-beyazlılar, 1-0 öne geçtiği karşılaşmadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Dış sahada istediği sonuçları alamayan Kartal'ın bu sonuçla Süper Lig'de deplasmandaki galibiyet hasreti 7 maça çıktı.

Beşiktaş, ligde deplasmanda son 3 puanını, 7. haftada Kayserispor'a karşı elde etmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Eline tutuşturulan ceza makbuzunu görünce şoka girdi: Şaka mısınız?
img

İsmail Kartal'dan İran'a görkemli giriş
img

Tek gol var! Top çizgiden çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
5 öğrencisini yangında kaybetti, kurduğu merdiven sistemiyle birçok kişiyi de kurtardı

Kurduğu merdiven sistemiyle birçok kişiyi faciadan kurtardı
Canlı anlatım! Top çizgiden çıktı

Tek gol var! Top çizgiden çıktı
18 günde büyük değişim! Son seçim anketinden CHP birinci parti çıktı

18 günde tüm hesaplar değişti! Son seçim anketinde büyük sürpriz
Tarihin en uzun eve dönüş kuyruğu

Tarihin en uzun eve dönüş kuyruğu
Bakan Fidan'dan Irak ve Suriye'ye çağrı: İmkanlarımızı birleştirip DEAŞ ve PKK'yı yok etmeliyiz

Bakan Fidan'dan 2 ülkeye çağrı: Güçlerimizi birleştirip yok edelim
Maçın bile önüne geçti: Herkes Arda Güler'in bu hareketini konuşuyor

Herkes bu hareketini konuşuyor

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.