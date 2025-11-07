Beşiktaş Antalya'ya Ulaştı, Eksik Kadro Dikkat Çekti
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, özel uçakla Antalya'ya ulaştı. Takımda önemli eksikler bulunuyor.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Antalyaspor ile yarın deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş kafilesi, Antalya'ya ulaştı.
Siyah-beyazlı ekip, İstanbul'dan özel uçakla Antalya'ya geldi. Teknik heyet ve futbolcular, havalimanından takım otobüsüyle konaklayacakları otele geçti.
Beşiktaş'ta eksikler dikkat çekiyor
Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören ve 2 maç cezası bulunan Orkun Kökçü ile sarı kart cezalısı Emirhan Topçu, Antalyaspor karşısında forma giyemeyecek. Sakatlıkları süren Rafa Silva ve Necip Uysal'ın yanı sıra Jonas Svensson da siyah-beyazlıların Antalya kafilesinde yer almadı. Teknik direktör Sergen Yalçın da cezası nedeniyle yarın takımının başında sahaya çıkamayacak. - ANTALYA