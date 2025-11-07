Haberler

Beşiktaş Antalya'ya Ulaştı, Eksik Kadro Dikkat Çekti

Beşiktaş Antalya'ya Ulaştı, Eksik Kadro Dikkat Çekti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, özel uçakla Antalya'ya ulaştı. Takımda önemli eksikler bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Antalyaspor ile yarın deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş kafilesi, Antalya'ya ulaştı.

Siyah-beyazlı ekip, İstanbul'dan özel uçakla Antalya'ya geldi. Teknik heyet ve futbolcular, havalimanından takım otobüsüyle konaklayacakları otele geçti.

Beşiktaş'ta eksikler dikkat çekiyor

Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören ve 2 maç cezası bulunan Orkun Kökçü ile sarı kart cezalısı Emirhan Topçu, Antalyaspor karşısında forma giyemeyecek. Sakatlıkları süren Rafa Silva ve Necip Uysal'ın yanı sıra Jonas Svensson da siyah-beyazlıların Antalya kafilesinde yer almadı. Teknik direktör Sergen Yalçın da cezası nedeniyle yarın takımının başında sahaya çıkamayacak. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Parfüm deposundaki yangında hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belli oldu

Parfüm deposu yangınında vefat eden 6 kişinin kimlikleri belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen hakkında flaş gelişme! Yeniden harekete geçtiler

Osimhen hakkında flaş gelişme
Mimar Sinan'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler: Göbek taşında dansöz, hamam tasında yemek

Dansöz oynatıyorlar! Mimar Sinan'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler
Fatih Ürek'in kardeşleri hastanede karşı karşıya geldi

Fatih Ürek yaşam savaşı verirken hastanede kriz çıktı
Dünya devinden Fenerbahçe'nin yıldızına teklif! Bir saniye düşünmeden yanıtladı

Fener'in yıldızına dev teklif! Bir saniye bile düşünmeden yanıtladı
Osimhen hakkında flaş gelişme! Yeniden harekete geçtiler

Osimhen hakkında flaş gelişme
Galatasaray'dan kaçar gibi giden dünya yıldızı resmen kabusu yaşıyor

Galatasaray'dan kaçar gibi giden dünya yıldızı resmen kabusu yaşıyor
Yok artık Ederson! Manchester City'de yaptığını Fenerbahçe'de de yaptı

Yok artık Ederson! Manchester City'de yaptığını Fener'de de yaptı
Bülent Ersoy ve Cengiz İmren bu akşam Günay Ankara'da

Türk müziğinin iki dev ismi bu akşam aynı sahnede buluşuyor
MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı

MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı
Aşk ve gözyaşı reyting kurbanı oldu: 7. bölümde final yaptı

ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi final yaptı
Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet Çetin'in isyanı olay oldu

Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet'in isyanı olay oldu
Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı: Bağırmaya başladım ama...

Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı
Süleyman Soylu'yu kızdıran iddia: Yalandan hiç yorulmaz mısınız?

Soylu'yu küplere bindiren iddia: Yalandan hiç yorulmaz mısınız?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.