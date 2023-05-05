Beşiktaş Antalya'ya geldi

Beşiktaş kafilesi, Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında deplasmanda Antalyaspor ile oynayacakları maç için Antalya'ya geldi. Ligin 32'nci haftasında sahasında Galatasaray'ı 3-1 mağlup eden Beşiktaş, ligin 33'üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak Antalya'ya geldi.

Beşiktaş kafilesi, Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında deplasmanda Antalyaspor ile oynayacakları maç için Antalya'ya geldi.

Ligin 32'nci haftasında sahasında Galatasaray'ı 3-1 mağlup eden Beşiktaş, ligin 33'üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak Antalya'ya geldi. Saat 17.00 sıralarında Antalya'ya inen Beşiktaş kafilesini havaalanı çıkışında taraftarlar coşkuyla karşıladı. Siyah-beyazlı taraftarlar başta teknik direktör Şenol Güneş olmak üzere, futbolculara yoğun ilgi gösterdi. Taraftarlar deneyimli teknik direktör Şenol Güneş'e çiçek takdim ederken, bazı futbolcular taraftarlarla fotoğraf çektirmenin yanı sıra forma ve atkılara imza attı. Beşiktaş kafilesi, taraftarlarının tezahüratlarıyla takım otobüsüne bindikten sonra konaklayacağı otele doğru hareket etti.

Beşiktaş kafilesinde Omar Colley, Salih Uçan, Rachid Ghezzal, Dele Alli, Tayyip Talha Sanuç, Kevin N'Koudou yer almadı.