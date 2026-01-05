Haberler

Beşiktaş'ta devre arası hazırlıkları

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'de 2025-26 sezonunun ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya kampında sürdüren Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde kuvvet, koordinasyon ve dayanıklılık çalıştı.

Trendyol Süper Lig'de 2025-26 sezonunun ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya kampında sürdüren Beşiktaş, günün ilk idmanını salonda yaptı.

Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı antrenmanda futbolcular, kuvvet, koordinasyon ve dayanıklılık çalıştı.

Siyah-beyazlı ekip, akşam idmanıyla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
Maduro ve eşi, ABD mahkemesine götürülüyor! İşte o anlar

Bir devrin sonu! Maduro'yu mahkemeye böyle götürüyorlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Memur-Sen'den zam tepkisi: Eylem kesinlikle gündemimizde

Zam oranı belli oldu memurlar hemen hemen harekete geçti
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan Trump'ın operasyon tehdidine jet yanıt

Trump'ın vurmakla tehdit ettiği ülkenin lideri geri adım atmadı
Alkollü futbolcu genç kızı ezdi

Alkollü futbolcu genç kızı ezdi
Öğretmen,vaiz, doktor, polis! Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek yeni zamlı maaşlar

Öğretmen,vaiz, polis! İşte meslek meslek yeni zamlı maaşlar
Memur-Sen'den zam tepkisi: Eylem kesinlikle gündemimizde

Zam oranı belli oldu memurlar hemen hemen harekete geçti
Görüntüsü ortaya çıktı: Bedri Usta'nın fiyatları Ali Koç'u bile isyan ettirmiş

Bedri Usta'nın fiyatları Ali Koç'u bile isyan ettirmiş
10 bin konut, lüks oteller, stadyum var! Ailesinde o isim olanlar 'mirasçıyım' diye geliyor

Bir il bunu konuşuyor! Ailesinde o isim olanlar "mirasçı" diye geliyor