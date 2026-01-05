Beşiktaş'ta devre arası hazırlıkları
Trendyol Süper Lig'de 2025-26 sezonunun ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya kampında sürdüren Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde kuvvet, koordinasyon ve dayanıklılık çalıştı.
Trendyol Süper Lig'de 2025-26 sezonunun ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya kampında sürdüren Beşiktaş, günün ilk idmanını salonda yaptı.
Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı antrenmanda futbolcular, kuvvet, koordinasyon ve dayanıklılık çalıştı.
Siyah-beyazlı ekip, akşam idmanıyla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor