Beşiktaş Antalya kampında antrenman yaptı

Beşiktaş Antalya kampında antrenman yaptı
Güncelleme:
Beşiktaş, ikinci devre hazırlıkları için Antalya kampında teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde antrenman gerçekleştirdi. Futbolcular, koşu ve pas çalışmasının ardından basına kapalı taktik çalışmalar yaptı.

BEŞİKTAŞ, ikinci devre hazırlıkları kapsamında Antalya kampında teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, ikinci devre hazırlıklarına devam ettiği Antalya kampında çalışmalarına devam etti. Siyah beyazlılar, takımın konakladığı tesisin sahasında, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde antrenman yaptı. Koşu ve ısınmayla başlayan antrenmanda Beşiktaşlı futbolcular dar alanda pas çalışması yaptı. Antrenmanın ikinci bölümündeki taktik çalışması basına kapalı gerçekleştirildi.

Beşiktaş antrenmanında Cengiz Ünder bireysel çalıştı. Antrenmanın ilk bölümünde yer alan Rafa Silva, ikinci bölümde takımdan ayrı çalışmasını sürdürdü. Jota Silva ise takımla antrenmana katıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
