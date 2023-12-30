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Beşiktaş, Antalya Büyükşehir Belediyespor'u farklı mağlup etti

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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Beşiktaş, Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol'u 98-70 yenerek galibiyetini sürdürdü.

Salon: BJK Emlakjet

Hakemler: Ali Şakacı, Ramazan Sezer Baran, Barış Turgut

Beşiktaş : Lazic 5, Evans 24, Elif Bayram 8, Nogic 26, Li 18, Elif Ülkü, Ceyda Conker 2, Şevval Sıla Kaplan 2, Zeynep Can 1, Zümrüt Karahan, Şuğranur Hatice Sönmez 2, Melek Uzunoğlu 10

Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol: Bone 7, Brown 19, Henderson 15, Lucet 7, Helin Boybeyi 8, Niray Sena Aral 3, Günesh Denise Karaoğlan 4, Gonca Karataş, Arzu Asiye Özdemir 2, Özge Kavurmacıoğlu 5

1. Periyot: 22-16

Devre: 45-31

3. Periyot: 72-48

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol'u 98-70 yendi.

Kaynak: AA / Spor

Büyükşehir Belediyespor basketbol Beşiktaş Antalya Basketbol Spor Güncel Haberler

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