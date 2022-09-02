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Beşiktaş, Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam etti

Spor Haberleri

Beşiktaş, Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş, Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Ankaragücü'ne konuk olacak. Siyah-beyazlılar bu maçın hazırlıklarını bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Valerien Ismael'in yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching ile başlayan antrenman, pas ve taktik çalışmalarıyla noktalandı. Basına kapalı idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Beşiktaş, MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 17.00'de basına kapalı yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde kampa girecek.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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