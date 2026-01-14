Haberler

Beşiktaş, Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci maçında yarın Ankara Keçiörengücü ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Antrenman, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleşti.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci maçında Ankara Keçiörengücü ile yarın sahasında oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapmanın ardından taktiksel ve duran top çalışmasıyla sona erdi. - İSTANBUL

