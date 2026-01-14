Beşiktaş, Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıklarını tamamladı
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci maçında Ankara Keçiörengücü ile yarın sahasında oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapmanın ardından taktiksel ve duran top çalışmasıyla sona erdi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor