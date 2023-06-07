Beşiktaş and Konyaspor Draw 3-3 in the Last Week of Super League

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Ümit Öztürk, Volkan Ahmet Narinç, Osman Gökhan Bilir

Beşiktaş : Mert Günok, Rosier, Welinton, Colley, Umut Meraş (Dk. 88 Semih Kılıçsoy), Hadziahmetovic (Dk. 59 Maxim), Salih Uçan, Muleka (Dk. 60 Tayfur Bingöl ), Gedson Fernandes, Cenk Tosun (Dk. 90+3 Kerem Atakan Kesgin), Aboubakar

Arabam.com Konyaspor : Sehic, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı, Guilherme, Soner Dikmen (Dk. 90+3 Kahraman Demirtaş), Oğulcan Ülgün, Michalak (Dk. 46 Mahir Emreli), Pozuelo (Dk. 70 Rak), Moreno (Dk. 77 Muriç), Diouf (Dk. 77 Yasir Subaşı)

Goller: Dk. 6 Gedson Fernandes, Dk. 41 Muleka, Dk. 62 Tayfur Bingöl ( Beşiktaş ), Dk. 45+2 Oğulcan Ülgün, Dk. 47 Mahir Emreli, Dk. 51 Pozuelo ( Konyaspor )

Kırmızı kart: Dk. 65 Oğulcan Ülgün ( Konyaspor )

Sarı kartlar: Dk. 68 Moreno (Arabam.com Konyaspor ), Dk. 90+5 Semih Kılıçsoy ( Beşiktaş )

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Beşiktaş, sahasında Arabam.com Konyaspor ile 3-3 berabere kaldı.

47. dakikada Arabam.com Konyaspor beraberliği yakaladı. Ceza sahası dışı sağ çaprazdan Guilherme'nin kullandığı serbest atışta Mahir Emreli'nin yaptığı kafa vuruşunda kaleci Mert Günok'un çabası yeterli olmadı ve meşin yuvarlak filelere gitti: 2-2.

51. dakikada Konyaspor öne geçti. Ceza sahası dışı sol çaprazda Moreno'nun ara pasıyla topla buluşan Pozuelo, kaleci Mert Günok'tan sıyrıldıktan sonra altıpasın içinde dar açıdan yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-3.

62. dakikada Beşiktaş skorda eşitliği sağladı. Soldan Maxim'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Cenk Tosun, meşin yuvarlağı Tayfur Bingöl'e aktardı. Tayfur'un düzgün vuruşunda top filelerle buluştu: 3-3.

90+1. dakikada Maxim'in sağdan kullandığı kornerde Aboubakar'ın ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda kaleci Sehic gole izin vermedi.

Karşılaşma 3-3 beraberlikle tamamlandı.