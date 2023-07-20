Beşiktaş Almanya kampında yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Almanya kampında yapılan antrenmanlarla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetiminde gerçekleştirilen antrenman kondisyon ve taktik çalışmalarını içeriyordu. Yarın TSİ 17.00'de MGG Arena'da RC Strasbourg ile hazırlık maçı yapacaklar.