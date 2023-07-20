Beşiktaş Almanya kampında yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
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Beşiktaş, Almanya kampında yapılan antrenmanlarla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetiminde gerçekleştirilen antrenman kondisyon ve taktik çalışmalarını içeriyordu. Yarın TSİ 17.00'de MGG Arena'da RC Strasbourg ile hazırlık maçı yapacaklar.
Beşiktaş, Almanya kampında yeni sezon hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, Isınma koşularıyla başladı. Pas ve 5'e 2 çalışmalarının ardından oynanan çift kale taktik maçıyla tamamlandı.
Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın TSİ 17.00'de MGG Arena'da RC Strasbourg ile karşılaşacak. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor