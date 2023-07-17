Beşiktaş Almanya kampında yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Beşiktaş, Almanya kampında yapılan antrenmanlarla yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmaları yapıldı. Basına kapalı olan idman yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Beşiktaş, Almanya kampında yeni sezon hazırlıklarına, bu sabah salonda ve sahada yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Siyah-beyazlılar, iki grup halinde salonda, kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirdi. Sahada ısınma koşularıyla devam eden antrenman, 5'e 2 çalışmasının ardından taktiksel çift kale maçla tamamlandı. Basına kapalı idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Kartal, Almanya kamp çalışmalarına bugün TSİ 19.00'da basına açık yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL