Beşiktaş Almanya kampında Strasbourg'u mağlup etti

Beşiktaş, Almanya kampındaki üçüncü hazırlık maçında Fransız ekibi Strasbourg'u 2-1 yenerek galibiyetle ayrıldı. Vincent Aboubakar'ın attığı gollerle Beşiktaş, rakibini mağlup etti.

Beşiktaş, Almanya kampındaki üçüncü hazırlık maçında Fransız ekibİ Strasbourg'u 2-1 yendi.

Yeni sezon hazırlıklarını Almanya'da sürdüren Beşiktaş, Strasbourg ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, 10'uncu ve 21'inci dakikalarda Vincent Aboubakar'ın golleriyle rakibini 2-1 mağlup etti. Fransız ekibinin tek golü 25'inci dakikada Dion Sahi'den geldi.

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