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Beşiktaş Almanya kampında Strasbourg'u mağlup etti

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Beşiktaş, Almanya kampındaki üçüncü hazırlık maçında Fransız ekibi Strasbourg'u 2-1 yenerek galibiyetle ayrıldı. Vincent Aboubakar'ın attığı gollerle Beşiktaş, rakibini mağlup etti.

Beşiktaş, Almanya kampındaki üçüncü hazırlık maçında Fransız ekibİ Strasbourg'u 2-1 yendi.

Yeni sezon hazırlıklarını Almanya'da sürdüren Beşiktaş, Strasbourg ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, 10'uncu ve 21'inci dakikalarda Vincent Aboubakar'ın golleriyle rakibini 2-1 mağlup etti. Fransız ekibinin tek golü 25'inci dakikada Dion Sahi'den geldi.

Siyah-beyazlılar maça Mert Günok, Rosier, Necip Uysal, Colley, Masuaku, Salih Uçan, Hadziahmetovic, Onur Bulut, Gedson, Muleka ve Aboubakar 11'iyle başladı.

Strasbourg  ise Sels, Perrin, Nyamsi, Sylla, Guilbert, Deminguet, Bellegarde, Diarra, Senaya, Sahi ve Mothiba ile Beşiktaş karşısına çıktı.

Siyah-beyazlılarda, Rachid Ghezzal ise maç kadrosunda yer almadı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Vincent Aboubakar Beşiktaş Almanya Spor Haberler

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