Beşiktaş Almanya kampında hazırlıklarını sürdürüyor

Beşiktaş, Almanya kampında sabah idmanıyla çalışmalarına devam etti. Takım, topla ısınma, koordinasyon ve çift kale taktik maçıyla antrenmanı sürdürdü. Ajdin Hasic bağırsak enfeksiyonu nedeniyle katılmazken, Amir Hadziahmetovic ise boğaz enfeksiyonu sonrası çalışmada yer aldı. Beşiktaş, Fransız ekibi Strasbourg ile yapacağı hazırlık maçının ardından İstanbul'a dönecek.