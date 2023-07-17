Beşiktaş Almanya kampında hazırlıklarını sürdürdü
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Beşiktaş, Almanya kampında yeni sezon hazırlıklarını antrenmanlarla sürdürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmalarını içeriyordu. Yeni sezon hazırlıkları yarın yapılacak antrenman ve Mezokövesd Zsóry FC ile oynanacak hazırlık maçıyla devam edecek.
Beşiktaş, Almanya kampındaki yeni sezon hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İstasyon çalışmalarıyla başlayan idman, pas ve 5'e 2 çalışmalarının ardından oynanan çift kale taktik maçıyla sona erdi.Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarına yarın TSİ 11.30'da yapacağı antrenmanla ve TSİ 19.00'da MGG Arena'da Mezokövesd Zsóry FC ile oynayacağı hazırlık maçıyla devam edecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor