Beşiktaş Almanya kampında hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Almanya kampında yeni sezon hazırlıklarını antrenmanlarla sürdürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmalarını içeriyordu. Yeni sezon hazırlıkları yarın yapılacak antrenman ve Mezokövesd Zsóry FC ile oynanacak hazırlık maçıyla devam edecek.