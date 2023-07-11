Beşiktaş Almanya kampında antrenman yaptı
Spor Haberleri
Beşiktaş, Almanya kampındaki yeni sezon hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleşen antrenman kondisyon ve taktik çalışmalarını içeriyordu.
Beşiktaş, Almanya kampındaki yeni sezon hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.< Bavyera Eyaleti'nin Grassau kasabasında teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleşen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman; ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. Minyatür kaleye şut çalışmasıyla devam eden antrenman, 5'e 2 ve taktiksel çift kale maçla tamamlandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor