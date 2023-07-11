Beşiktaş Almanya kampında antrenman yaptı

Beşiktaş, Almanya kampındaki yeni sezon hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.< Bavyera Eyaleti'nin Grassau kasabasında teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleşen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman; ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. Minyatür kaleye şut çalışmasıyla devam eden antrenman, 5'e 2 ve taktiksel çift kale maçla tamamlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor