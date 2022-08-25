Beşiktaş, Alli'yi KAP'a bildirdi
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Beşiktaş Kulübü, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen İngiliz futbolcu Dele Alli'nin kiralık transferi konusunda görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Beşiktaş Kulübü, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen İngiliz futbolcu Dele Alli'nin kiralık transferi konusunda görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Bamidele Jermaine Alli'nin geçici transferi konusunda kendisi ve kulübü Everton FC ile görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor