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Beşiktaş, Alexander Oxlade-Chamberlain ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Spor Haberleri

Beşiktaş, İngiliz orta saha oyuncusu Alexander Oxlade-Chamberlain ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Chamberlain, yıllık 2.5 milyon Euro kazanacak ve 1.5 milyon Euro imza parası alacak.

Beşiktaş, İngiliz orta saha Alexander Oxlade-Chamberlain ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Chamberlain, siyah-beyazlı ekipten yıllık 2.5 milyon Euro kazanacak. Ayrıca oyuncuya 1.5 milyon Euro da imza parası ödenecek.

Siyah-beyazlı ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Alexander Mark David Oxlade-Chamberlain'in transferi konusunda Oyuncu ile 12 Ağustos 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2025-2026 sezonu sonuna kadar üç yıllık sözleşme imzalanmıştır. Oyuncuya net 1.500.000 Avro imza parası ve her bir futbol sezonu için net 2.500.000 Avro garanti ücret verilecektir. Ek olarak müsabakalarda yer aldığı süreye göre maç başına azami net 10.000 Avro maç başı ücreti ödenecektir" ifadelerini kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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