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Beşiktaş, Alexander Oxlade-Chamberlain'i kadrosuna kattı

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Beşiktaş, İngiliz milli futbolcu Alexander Mark David Oxlade-Chamberlain'i 3 yıllık sözleşmeyle transfer etti. Oyuncuya imza parası ve garanti ücret ödenecek.

Beşiktaş, İngiliz milli futbolcu Alexander Mark David Oxlade-Chamberlain'i kadrosuna kattı.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, 29 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Siyah-beyazlılar, oyuncuya 1,5 milyon avro imza parasının yanı sıra her yıl 2,5 milyon avro garanti ücret ödeyecek.

Ayrıca Oxlade-Chamberlain, kadroda yer aldığı müsabakalarda görev yaptığı süreye göre maç başına azami 10 bin avro kazanacak.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor

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