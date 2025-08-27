Beşiktaş, Alex Oxlade-Chamberlain ile Sözleşmeyi Feshetti

Beşiktaş, İngiliz orta saha oyuncusu Alex Oxlade-Chamberlain ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten Chamberlain ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Alexander Mark David Oxlade-Chamberlain ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya 1.750.000 Euro fesih tazminatı ödenecektir" denildi. - İSTANBUL