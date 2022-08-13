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Beşiktaş, Alanyaspor maçına hazır

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Beşiktaş, Alanyaspor maçına hazır

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 2'nci haftasında Corendon Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 2'nci haftasında Corendon Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Aktivasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, 5'e 2 çalışmasının ardından oynanan çift kale taktik maçıyla sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maç için bugün saat 18.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Alanya'ya giderek kampa girecek.


Demirören Haber Ajansı / Spor

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