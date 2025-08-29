Beşiktaş, Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, ara vermeden bu akşam yaptığı antrenmanla başlarken, yeni transfer Tiago Djalo da idmanda yer aldı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta forma giyen futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcular ısınma koşularıyla başladıkları idman, pas çalışması ve dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.

Öte yandan yeni transfer Tiago Djalo da siyah-beyazlı formayla ilk antrenmanına çıktı. - İSTANBUL