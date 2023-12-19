Beşiktaş Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor
Beşiktaş, Süper Lig'in 17'nci haftasında sahasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Siyah-beyazlılar, Alanyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacakları antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.
Beşiktaş, Süper Lig'in 17'nci haftasında sahasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti.
Siyah-beyazlılar, Alanyaspor maçı hazırlıklarını, yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.