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Beşiktaş Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

19 Aralık 2023 16:43 Güncelleme: 16:44 Abone Ol

Beşiktaş, Süper Lig'in 17'nci haftasında sahasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Siyah-beyazlılar, Alanyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacakları antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.