Üye Girişi
Haberler

Beşiktaş Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Güncelleme:
Abone Ol

Beşiktaş, Süper Lig'in 17'nci haftasında sahasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Siyah-beyazlılar, Alanyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacakları antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.

Beşiktaş, Süper Lig'in 17'nci haftasında sahasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti.

Siyah-beyazlılar, Alanyaspor maçı hazırlıklarını, yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Rıza Çalımbay Beşiktaş Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title