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Beşiktaş, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

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Beşiktaş, Süper Lig'in 17'nci haftasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmanla takımın hazırlıkları sürdü.

Beşiktaş, Süper Lig'in 17'nci haftasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşularıyla başladı. Pas ve 5'e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

BEŞİKTAŞ'TA KADRO DIŞI BIRAKILAN İSİMLER BİREYSEL OLARAK ÇALIŞTI

Siyah-beyazlılarda geçtiğimiz hafta kadro dışı bırakılan Aboubakar, Bailly, Ghezzal ve Onana,  atletik performans antrenörü Miguel Peiro Montanana eşliğinde bireysel olarak çalışmalarını sürdürdü. Öte yandan sakatlığı devam eden Rosier ise antrenmanda yer almayan isim oldu.

Siyah-beyazlı ekip, Alanyaspor maçının hazırlıklarına yarın saat 12.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Rıza Çalımbay Beşiktaş Haberler

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