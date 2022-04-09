Maç adeta golle başladı! Yıldız golcüden usta işi son vuruş
- Güncelleme:
Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, sahasında Alanyaspor'la karşılaşıyor. Saat 20.30'da başlayan mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetiyor. Valerien Ismael yönetiminde 2. maçına çıkan siyah-beyazlılar, Fransız hocayla ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Karşılaşmada Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü var.
Beşiktaş ile Alanyaspor, Süper Lig'in 32. haftasında Vodafone Park'ta karşı karşıya geliyor. Geçen hafta Trabzonspor'la 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, Valerien Ismael yönetiminde ilk galibiyetini almak istiyor.
Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Mert Günok ve cezalı Larin'in yanı sıra Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre ve Mehmet Topal maç kadrosunda yer almadı. Aytemiz Alanyaspor'da ise golcü Diedhiou karşılaşmada forma giyemeyecek.
Beşiktaş : Ersin, Welinton, Vida, Montero, Rosier, Souza, Can, Rıdvan, Ghezzal, Teixeira, Batshuayi
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih, Furkan, Borja, Umut, Novais, Efkan, Efecan, Tayfur, Candeias
Dakika 3: Maç golle başladı. Rachid Ghezzal savunma arkasına gönderdiği topu takip eden Michy Batshuayi, karşı karşıya düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.
Dakika 2: Beşiktaş, Michy Batshuayi'nin golüyle 1-0 öne geçti.