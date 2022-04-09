Maç adeta golle başladı! Yıldız golcüden usta işi son vuruş

Beşiktaş ile Alanyaspor, Süper Lig'in 32. haftasında Vodafone Park'ta karşı karşıya geliyor. Geçen hafta Trabzonspor'la 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, Valerien Ismael yönetiminde ilk galibiyetini almak istiyor.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Mert Günok ve cezalı Larin'in yanı sıra Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre ve Mehmet Topal maç kadrosunda yer almadı. Aytemiz Alanyaspor'da ise golcü Diedhiou karşılaşmada forma giyemeyecek.

İŞTE İLK 11'LER

Beşiktaş : Ersin, Welinton, Vida, Montero, Rosier, Souza, Can, Rıdvan, Ghezzal, Teixeira, Batshuayi

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih, Furkan, Borja, Umut, Novais, Efkan, Efecan, Tayfur, Candeias

CANLI ANLATIM

Dakika 3: Maç golle başladı. Rachid Ghezzal savunma arkasına gönderdiği topu takip eden Michy Batshuayi, karşı karşıya düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

Dakika 2: Beşiktaş, Michy Batshuayi'nin golüyle 1-0 öne geçti.