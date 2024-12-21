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Beşiktaş, Alanyaspor ile Berabere Kaldı: Son 8 Maçta 1 Galibiyet

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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, sahasında Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Son 8 maçında yalnızca 1 galibiyet alarak kötü gidişatını sürdürdü.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor'la 1-1 berabere kalan Beşiktaş, ligde son 8 maçında sadece 1 galibiyet alabildi.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, evinde Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla siyah-beyazlıların kötü gidişatı da devam etti. Kartal, ligde son 8 müsabakada tek galibiyet elde etti. Sahasında Fenerbahçe'yi mağlup ederek bu süreçteki tek 3 puanını alan Beşiktaş; Galatasaray, Kasımpaşa, Göztepe ve Adana Demirspor'a kaybederken, Hatayspor, Başakşehir ile Alanyaspor'la da berabere kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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