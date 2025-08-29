Beşiktaş, Al Musrati'yi Verona'ya Kiraladı
Beşiktaş, Al Musrati'nin sezon sonuna kadar Hellas Verona'ya 2 milyon Euro karşılığında kiralandığını açıkladı. Verona'nın 7 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu da bulunuyor.
Beşiktaş, Al Musrati'nin sezon sonuna kadar Verona'ya kiralandığını açıkladı.
Siyah-beyazlılardan transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Almoatasembellah Ali Mohamed Al Musrati'nin 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Hellas Verona FC S.P.A. kulübüyle 2.000.000 Euro tutarı karşılığında anlaşmaya varmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Hellas Verona FC S.P.A. kulübünün 7.000.000 Euro tutarı karşılığında satın alma opsiyonu bulunmaktadır" denildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor