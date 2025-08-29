Beşiktaş, Al Musrati'yi Hellas Verona'ya Geçici Olarak Kiraladı

Beşiktaş, Al Musrati'nin Hellas Verona'ya 2025-2026 sezonu sonuna kadar 2 milyon Euro'ya geçici transferi konusunda anlaşma sağladı. Hellas Verona'nın 7 milyon Euro'ya satın alma opsiyonu da bulunuyor.

Beşiktaş : "Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Al Musrati'nin 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Hellas Verona kulübüyle 2 milyon Euro karşılığında anlaşmaya varmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Hellas Verona kulübünün 7 milyon Euro karşılığında satın alma opsiyonu bulunmaktadır." - İSTANBUL

