Beşiktaş, Al Musrati'yi Hellas Verona'ya Geçici Olarak Kiraladı

Beşiktaş : "Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Al Musrati'nin 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Hellas Verona kulübüyle 2 milyon Euro karşılığında anlaşmaya varmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Hellas Verona kulübünün 7 milyon Euro karşılığında satın alma opsiyonu bulunmaktadır." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor