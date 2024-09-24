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Beşiktaş, Ajax Maçı Hazırlıklarına Başladı

Beşiktaş, Ajax Maçı Hazırlıklarına Başladı
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Beşiktaş, Ajax ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçı hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından antrenman yaparak başladı. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde kondisyon ve taktik çalışmaları gerçekleştirildi.

Beşiktaş, Ajax maçı hazırlıklarına başladı

İSTANBUL,

BEŞİKTAŞ, UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Eyüpspor maçında forma giyen futbolcular salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladılar. Diğer oyuncular ise ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladıkları idmanı, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Beşiktaş, yarın saat 10.30'da ilk 15 dakikası basına açık yapacağı antrenmanla Ajax maçı hazırlıklarını tamamlayacak. Daha sonra deplasmanda oynayacağı maç için saat 14.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a gidecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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